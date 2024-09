Hjälp med att välja delar till ny speldator, byggd av Inet

Hej

Jag behöver hjälp med att bygga en dator ifrån Inet.se

Jag vill ha den färdig monterad, så inget beställ ifrån olika företag.

Jag ska spela:

Diablo IV: Vessel of hatred

Star Wars: The Old Republic

Inbyggd wifi vore fint och ett terrabyte SSD med ett stilrent chassi. Budget 12-15.000 men om ni tycker det blir bättre med lite dyrare så är det ok. Kom med förslag! Tack 😃