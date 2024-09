Sälja min dator - rimligt pris?

Hej, jag vill sälja min dator och skärm och har ingen aning om vad det kan kosta nu för tiden eftersom jag är helt out of the loop.

Mina speccs är:

AMD Ryzen 5600X

MSI B550 Gaming EDGE WIFI

32 GB RAM (vet inte hastigheten - står 1066 MHz på CPU-Z)

2047MB NVIDIA GeForce RTX 3080

931GB Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB

Sen en LG HDR WQHD (3440x1440@100Hz) skärm.

Vad tror ni man kan få för det här?