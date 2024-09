Veckans fråga: Vilken var din första Playstation-konsol?

Aldrig ägt en. Inte för att vara fanboy eller så men jag föredrog att kunna komma åt Nintendos titlar framför allt och hade inte råd med massa olika som liten (eller ens alla Nintendo). Spelade en hel del hos kompisar och så i alla fall.

I vuxen ålder har jag varit lite sugen på PS3/PS4/PS5 när det kommit titlar som Spider-Man, Uncharted och The Last of Us. Men aldrig kommit till skott och sen verkar ju en hel del av dem nu vara portade till PC ändå.