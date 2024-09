MSI B650 M-P - AM5 i nyskick

Hejsan!

Jag har ett moderkort till AM5 över då jag bytte ut det när inet hade flash sale på proart kortet.

Fungerar felfritt, inga böjda pins och har suttit i datorn i ca 1 vecka.

Bra kompatabiltet med minnen och körde min 7800x3D bekymmersfritt.

Alla tillbehör finns samt kvitto och original kartong.

Tar bud från 500kr

Bilder kan ordnas, just nu sitter det kvar monterat i chassit det kördes i med ett 600w nätagg, Fractal meshify C, gpu etc.

Saknas cpu/kylaren och ram i burken så ifall det hela burken är av intresse så kan jag gå in mer på det.

Bilder kan ordnas vid intresse

