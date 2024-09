Dator har börjat krascha efter att jag plockat ur två RAM-stickor

Hej !

jag sålde nyligen min gammla PC som ej hade ram , då tänkte jag vara klok och plockade ut 2x8gb stickor från min befintliga dator .För att komplettera den gammla för försäljning. Har kvar 2X8gb nu i datorn som sitter på rätt slots.

Mitt problem är nu att jag inte kan spela rust utan att crasha , ett problem som uppstod direkt efter. Kan ladda in på en server men crashar precis innan jag kommer in.

Vad gör jag ? Tacksam för all hjälp