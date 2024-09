Bärbar dator till plugg/programmering

Tjena gänget!

Tänkte höra med er, jag har precis börjat en programmeringskurs och ska sen ge mig vidare in i it studier, tänkte höra vad ni har för köpråd/ om det finns nån schysst rea nu på en bärbar dator.

Har en stationär där ja gamear, så tänker en bärbar dator som endast är till för studier/ programmering, tänker att den ska funka under mina 3/4 år medans jag pluggar, vad har ni att rekommendera runt en prislapp gärna under 10k

/Tobbe