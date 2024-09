Intressekoll - PCSpecialist Fusion X90S i9K-13/32/2000/4090

PCSpecialist Fusion X90S i9K-13/32/2000/4090

https://www.elgiganten.se/product/gaming/gaming-pc/stationar-...

Råkade ut för en bränd kontakt RTX 4090. Under tiden datorn var iväg på RMA köpte jag en ny dator.

Datorn i den aktuella annonsen köptes den 11 januari 2023.

24 månader - Send-in warranty PCSpecialist

36 månader garanti PCSpecialist

Kvitto mejlas efter avslutat köp.

Det som bytades ut och därmed är helt nytt (10/9-24) är:

*Grafikkort (Palit 4090 GameRock)

* Moderkort (PRIME Z790-P - Bios 1663)

* Nätaggregat (CORSAIR 1000W RMx SERIES MODULAR 80 PLUS GOLD, ULTRA QUIET)

Övrigt delar:

* Chassi: COOLERMASTER MASTERBOX TD500 MESH ARGB GAMING CASE

* Processor (CPU): Intel® Core™ i9 24-Core Processor i9-13900KF (3.0GHz) 36MB Cache

* Minne (RAM): 32GB Corsair VENGEANCE DDR5 5600MHz (2 x 16GB)

* 1:a M.2 SSD-enheten: 2TB SAMSUNG 980 PRO M.2, PCIe NVMe (up to 7000MB/R, 5000MB/W)

* Ljudkort: ONBOARD 6 CHANNEL (5.1) HIGH DEF AUDIO (AS STANDARD)

* Nätverkskort: 10/100/1000 GIGABIT LAN PORT

* Trådlöst nätverkskort: WIRELESS INTEL® Wi-Fi 6 AX200 2,400Mbps/5GHz, 300Mbps/2.4GHz PCI-E CARD + BT 5.0

* USB-/Thunderbolt-alternativ: MIN. 2 x USB 3.0 & 2 x USB 2.0 PORTS @ BACK PANEL + MIN. 2 FRONT PORTS

* Operativsystem: Windows 11 Home 64 Bit

Finns att hämtas i Jönköping eller i det direkta närområdet.

Kan eventuellt postats vid förbetald frakt.

Säljs inte i delar.

