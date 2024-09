Helgsnack: Vad är viktigast när du köper headset?

Viktigast för mig är att de är bekväma att ha på i många många mååånga timmar (10h+ i sträck, minus toabesök etc.). Vilket för min del med stora dumbo öron endast varit DT 770 Pro som är väl tilltagna och örat rymms helt utan att ta emot någonstans.

Sedan att de har fenomenalt ljud skadar ju inte.

And yes, det är inte ett headset utan hörlurar men potato potato. Mic är bara köpa whatever, jag har en Yeti Blue som gör jobbet bra.