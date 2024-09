Nu kommer svalare SSD:er med PCI‑Express 5.0

Bra utvecklingen då de gamla blir lite väl varma, speciellt i laptops.

Annars intressant utveckling, det var inte länge sedan det var många sa 600MB/s ought to be enough for anybody och de sa att de ej kunde se någon prestandaökning emot sata. Nu är vi uppe i 13 GB/s som är 20gånger så snabbt.

Jag själv anser just nu att mängden lagring man får för pengarna är ofta en större brist än snabbheten. Så jag lägger inga pengar på att få supersnabbt, när jag inte har råd med mängden jag vill ha.