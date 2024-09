Hur kopplar jag in fler fläktar?

Hej!

Jag har Asus Prime H510M-E Moderkort.

Jag har just nu 4 st Lian Li fläktar kopplade till CHA_FAN och 1 Be Quite Fläkt kopplad till CPU_FAN.

Men jag har ytterligare 3 Be quite fläktar och undrar ifall det är möjligt att koppla in dom med? Vilket uttag ska dom till isåfall på moderkortet?

Undrar även vad blir den bästa luftcirkulationen i burken? Chassit är deepcool matrexx 55.