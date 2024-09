Gunnaj Magic Mirror 2.0

Hej!

Blev att bygga en ny spegel då den förra var för stor, idén denna gång var att använda sig av en "riktig" spegelram. Blev bra nöjd, spegeln var lätthängd då samma mekanism från originalspegeln används. Dessutom ganska lättbyggd ifall någon vill bygga liknande

Delar:

1. OKdo x Radxa ROCK 4 SE 4GB

2. NISSEDAL spegel - Ikea

3. 3 mm spionspegel i akryl - Silver - 1470 mm x 370 mm

4. HGFRTEE 18.5inch Portable Monitor

5. SP Silicon Power FBE-SU032GBSTHBU1V1GEU 32GB

6. USB C to USB C Cable 2M

7. Baseus USB C Charger 65W

8. D-C-Fix dekorplast enfärgad

9. Vävtejp svart

10. Monteringslim

Mjukvara:

1. Armbian Linux

2. MagicMirror²

