Uppgradera RAM och SSD. (IdeaPad Gaming 3)

Dator: Lenovo IdeaPad Gaming 3 "15ARH05"

CPU: Ryzen 5 4600H

RAM: 2 x 4GB 3200MT/s

SSD: 256GB "SKHynix_HFM256GDHTNI-87A0B"

Får ut ungefär 1300MB/s Read och 700MB/s Write (känns väldigt lågt för PCIe 3.0 x4)

Frågor:

Hur mycket RAM tror ni att min dator faktiskt kan hantera?

Enligt specifikationen var det Maximalt 2 x 8GB RAM men Lenovo själva säger:

"The max memory is based on the test results with current Lenovo memory offerings.

The system may support more memory as the technology develops."

Skulle vara kul om det går att sätta in 32GB även om 16GB också kommer bli ett stort prestandalyft.

8GB fungerade med Win10 men nu med Win11 känns det som en stor flaskhals.

Vad det gäller SSD så förstår jag att det snabbast jag kan få ut över PCIe Gen3 är 3500MB/s men vad det gäller priser så verkar PCIe Gen4 kosta lika lite som PCIe Gen3 så det finns väl ingen nackdel med att köpa en sådan istället?