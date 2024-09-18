Ryzen 7 5800x, 32gb Corsair Vengeance PRO, Powercolor Radeon RX7800XT Red Devil Limited Edition.
Spelkod: Warhammer Space Marine 2 + Unknown 9: Awakening
Fraggle1988
Medlem
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Dunderil
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Chassi: Fractal Design R6 CPU: Ryzen 9 3900X med Noctua NH-D15 GPU: Asus TUF 3080 10GB OC RAM: 64GB G.Skill Trident Z Neo @ 3600Mhz CL 16-19-19-39 Moderkort:ASUS ROG Crosshair VIII DARK Hero SSD m.2: 2 x 2TB Seagate FireCuda 520 SSD 2.5: 2 x 480GB Kingston A400
Fraggle1988
Medlem
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Ryzen 7 5800x, 32gb Corsair Vengeance PRO, Powercolor Radeon RX7800XT Red Devil Limited Edition.
Ali Sina Assadinia
Medlem
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