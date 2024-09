ASUS Vivobook Pro 14 OLED M3401QC.

Säljer nu min laptop jag använt för studier. Laptopen är i nyskick då jag valde att jobba på min stationära dator istället.

Inköpt 2022.08.25 för 11,490kr och allt tillbehör finns kvar inklusive original kartong

Färg: Quiet Blue

CPU: AMD Ryzen™ 7 5800H/HS Processor 3.2GHz (20MB Cache, up to 4.4 GHz, 8 cores, 16 Threads)

Grafik: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6

Minne: 16GB DDR4 on board

Lagring: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

Skärm: 14.0-inch, 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 90Hz refresh rate

Mer info finns på produktsidan.

Alla bud tas i tråden. Även frågor tas i tråden.

Inga byten. Kan skickas mot fraktkostnad.

Budgivningen avslutas söndag 2024.09.22 23:59.

