För oss som skall ha ett 5090

Skrivet av THB: Hoppas på 48GB VRAM, 36GB går väl.

Blir det bara 24GB så minskar chansen att det blir ett 5090. Enligt ryktena så blir inte 5090 top of the line utan det skall komma ett nytt Titan med så Nvidia kanske slänger på mer minne på det istället. Gå till inlägget

jag hatar att dem hoppar upp och ner med namnen hela tiden, nu är det bästa 4090, sen blir det bästa titan, sen blir väl det bästa 6080, stick to one name please :E

btw vad använder man 48gb vram till?