LCARS extra skärm.

Jag växte upp med Star Trek: The Next Generation och har sedan dess velat ha en LCARS skärm.

Men jag har fram till nu också tyckt att varit för dyrt att köpa in hårdvaran för ett sånt här projekt

Målet med detta projektet är att göra en extra skärm till datorn som liknar följande, dock mindre och utan touch:

Jag kommer sen använda mig av AIDA64 för att visa div status information på skärmen.