Dator för CAD - runt 35k

Hej!

Länge sedan jag spec'ade upp en dator men körde inet's datorbyggare och valde delar på populäritet efter endel googlande.

https://www.inet.se/datorbygge/b1558746/datorbygge

Mjukvaran jag använder rekommenderar fler kärnor och

High-performance, DirectX11 compatible, gaming graphics card from any ofthe leading vendors.

For the Advanced lightning mode Direct3D feature level10_1 or higher is required

Ser det bra ut eller är det något man bör byta?

Priset är helst 35 men max 40k.