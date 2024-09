Priskoll PS5 disc edition lila, + 2 kontroller och några spel

PS5 Disc edition med 1tb extra ssd

2 kandkontroller, Lila och Svart

Usb c docka till att ladda båda kontrollerna

lila ps5 orginal skal på konsolen, vita som kom med finns i låda

låda + kablar medföljer

spel :

Diablo IV

Watch Dogs Legion

Spider-man Miles Morales

Horizon Forbidden west

Hogwarts Legacy

Mortal Kombat 1

Deathloop

Metro Exodus

Ratchet and Clank - Rift apart

Tales of Arise

Red Dead Redemption II (ps4)

vad tror ni man kan få för detta paketet?