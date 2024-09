Dålig prestanda ny Gaming PC med egen GPU

TUF GAMING B650-PLUS WIFI BIOS 3040

Version 3040

Beta Version

13.02 MB

2024/09/18

"1.Updated to AMD AGESA PI 1.2.0.2.

2.Phase in AMD cTDP to 105W option for particular processors.

Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TGB650PW.CAP) using BIOSRenamer"

https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/TUF-GAMING-B650-PL...

flasha den

manualen sida 2-3 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/Socket%20AM5/TUF%20GAMI...