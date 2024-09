Hjälp, Strul med WiFi

Det står såhär i databladet för den routern: "Five (5) 10/100Mbps (1 WAN and 4 LAN) Fast Ethernet ports with auto-sensing technology". Det betyder att du aldrig kommer kunna nyttja mer än 100Mbit mot internet.

Du behöver köpa en router som klarar 1Gbit (på wan/lan) för att kunna utnyttja dom 250Mbit du har uppgraderat till.