Håller på att försöka installera Comfyui, men när jag kommer till steget att installera delen för Nvidia GPU via CMD så får jag följande meddelande:

pip install torch torchvision torchaudio --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124

"pip is not recognised as an internal or external command, operable program or batch file"

Jag har prövat installera phyton, men det fungerade inte.

Någon som vet hur man får CMD att känna igen PIP?