Hjälp en nybörjare hitta graffikkort!

Hallå där! Jag håller på och bygger ihop min drömdator och den typiska frågan är väl vilket grafikkort ska man ha? Jag kommer spela spel som last of us, the witcher, space marine 2, total war och apex legends, och jag lägger stor vikt i bra graffik. Jag har kikat på asus geforce rtx 4080 super tuf. Är jag rätt ute? Länkar ett datorbygge från inet här nere. Jag är tacksam för den hjälpen jag får så tack på för hand!

https://www.inet.se/datorbygge/bild/b1560155/tills-vidare