PC-kod: Indiana Jones and the Great Circle

Hej,

köpte ett nytt grafikkort och fick med en kod till detta spelet som jag inte är särskilt intresserad av.

För att lösa in koden behöver du ha ett nvidia-konto och något av följande kort:

NVIDIA GeForce RTX™ 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER, or 4070 desktop or graphics card, or laptop with a GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU, RTX 4080 Laptop GPU, RTX 4070 Laptop GPU.

Läs hela annonsen här