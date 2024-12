Törs jag lita på nya 20TB diskar som kom från inet med högst varierande packning

Skrivet av Legacy_wow_jon: Du bor ju i göteborg. Kan du inte bara köpa dom i butik? Gå till inlägget

Om jag inte minns tokigt så kom de in sent till butikerna till BF, plus ville inte utsätta mig för ruschen ute på stan. Skulle ha ett antal så vare sig Ringön eller Sisjön hade nog kvantitet.