Klocka Ryzen 5 7600

BIOS Version 3057

13.04 MB

2024/11/06

"1. Include Turbo Game Mode: Enhance performance in certain games.

2. Update AGESA Version to Combo AM5 PI 1.2.0.2a: Enhance compatibility and performance.

Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TGB650PW.CAP) using BIOSRenamer"

sätt på turbo game mode efter du flashat upp biosen