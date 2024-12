Tja!

Jag har nyligen byggt en ny dator och har installerat battle net men jag kan inte logga in på appen. För när jag försöker logga in så säger den bara "logging in..." eller så får jag upp en felkod som gör att jag kan fortsätta offline men kan inte logga in. Har någon varit med om det här och vad ska man göra.

MVH

Filip