Köpråd ny skärm

Skrivet av Maaak9: Förstår att det! I med att jag är inne på en curved så antar jag att det är 21:9 och 34tum som gäller och en upplösning på 1440p för gaming om jag fattat saken rätt. Samt uppdateringsfrekvens på 144hz och uppåt. Jag sitter i dagsläget på PowerColor Radeon RX 7700 XT 12GB grafikkort. Vill ju hålla ner budgeten om det är möjligt men skulle kunna gå upp mot 10k om det är en mer framtidssäkert. Osäker på om det är IPS eller OLED man skall köra på. Kanske QD-OLED https://www.proshop.se/Skaerm/34-Philips-Evnia-8000-Series-34...

Eller IPS https://www.proshop.se/Skaerm/34-LG-UltraGear-34GN850P-B-3440... Hoppas det gav lite mer information. Gå till inlägget

Once ya go OLED n bigger, ya wont go back.!

Tror/lita på mig, kör Q-OLED. Du kommer inte ångrar dig, svart är svart och bilden poppar. Du får en mer inlevelse när du spelar etc.