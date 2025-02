Hur lagrar Reddit ens data?

Under ungefär 1,5 år bodde en barndomsvän inneboende hos mig efter att hans ex tagit lån på nästan 500-tusen kronor i hans namn. Han stack naturligtvis direkt och polisanmälde henne. Han vann och nu verkar det vara löst.

Han har alltid varit väldigt aktiv på reddit. Kom ihåg att han blev permbannad från någon subreddit men kom inte ihåg vilket först. Nu vet jag att det är r/Sweden.

Hur som helst, han flyttade för 5 månader sen efter allt kaos och har kommit på fötter igen och har lyckats vinna i domstol över sitt ex. Jag skulle för 2 dagar sedan kommentera en tråd på r/Sweden. Har inte använt mitt konto på ca 2 år. Inte ens loggat in på det.

Tog ungeför 30 min sen fick jag ett meddelande om att mitt konto var permbannat eftersom jag använde falska konton. Kontaktade reddit och förklarade att det funnits två personer i hushållet. Men de hävdar att de ser att jag haft alternativa konton på min specifika enhet och att det inte har med min IP att göra. Det är dock helt omöjligt tänkte jag eftersom min kompis aldrig någonsin suttit vid min dator. Då slog det mig att han fick min gamla telefon och skaffade ett billigt abonnemang och använde den under en tid och det är därigenom de lagrat info om min enhet.

Försökte googla men får ganska olika svar om vad reddit lagrar och hur länge. Ett svar säger att de lagrar ens data i 100 dagar och att den sedan försvinner(förutom IP som lagras permanent). Ett annat svar säger att de raderar all data efter 100 dagar förutom ens kommentarer och IP. Vad stämmer egentligen och kan jag ens göra något åt detta? Reddit verkar ha bestämt sig att jag och min kompis är samma person.

Edit: Satan också. Såg jag lagt tråden i fel forum. Släng den eller flytta den till rätt forum. Ber om ursäkt.