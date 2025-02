Bill Gates: Intel har gått vilse

Skrivet av PeterP57: Gamlingen har haft fel förut. Gå till inlägget

Vad skulle han ha fel om? Menar du att Intel faktiskt är i en stark position nu inom kretsdesgin, halvledartillverkning och AI? Det verkar iaf inte marknaden hålla med om med tanke på deras aktiekurs och försäljning.

Här är citatet i artikeln som handlar om Intel:

“I am stunned that Intel basically lost its way,” Gates said. “(Intel co-founder) Gordon Moore always kept Intel at the state of the art. And now they are kind of behind in terms of chip design and they are kind of behind in chip fabrication. And both of those are very capital intensive. They missed the AI chip revolution, and with their fabrication capabilities, they don’t even use standards that people like Nvidia and Qualcomm find easy. I thought Pat Gelsinger was very brave to say, ‘No, I am going to fix the design side, I am going to fix the fab side.’ I was hoping for his sake, for the country’s sake that he would be successful. I hope Intel recovers, but it looks pretty tough for them at this stage.”

Att han önska att Pat Gelsinger hade stannat längre som det står i swec nyhet, hittar jag dessutom inte i källan. Även om man kanske skulle kunna läsa det mellan raderna, för när det kommer till ledtider inom denna industrin så lär det väl ta närmare ett decennium innan man kan dra några större slutsater. Som referens, AMD anställde Jim Keller 2012 för att jobba med nästa generations arkitektur... AMD siffror vände inte på riktigt förrens 2020.