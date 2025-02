En iPhone och tre simkort?

Jag har fram tills idag alltid använt min privata telefon både till privat bruk och till jobbet genom att köra dual sim helt enkelt, för att jag inte vill släpa runt på två telefoner.

Men snart börjar jag ett nytt jobb där det krävs att jag har två nummer, vilket innebär att jag kommer få två nya simkort som måste användas.

Detta gör det ju helt plötsligt lite svårare att använda min privata iphone till, då det bara går att använda två som på de flesta telefoner.

Hur kan man lösa detta på ett snyggt sätt?

Hade det fungerat om man stoppar in ett av simkorten i en annan telefon och ställer in automatisk vidarebefordring till det simkort som jag stoppar in i min privata telefon?

Eller om båda abonnemangen kommer från samma operatör, kan man lösa det på något sätt direkt med operatören?

Någon som varit i samma situation eller som har en lösning?