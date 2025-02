Asus svenska butik ligger nere

Skrivet av evil penguin: Tyskland verkar vara fel, där finns faktiskt precis samma meddelande. Tyskland, Danmark, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Finland, är några jag testade... känns som att de haft samma lösning för många EU-länder kanske? Sedan vet jag inte hur Asus egen butik fungerar; om man bara på själva sajten klickar på "köp" verkar man få en lista med återförsäljare. UK har en speciell länk till "Store" som verkar vara en helt separat grej, någon sådan länk finns inte på norska sajten... så Norge kanske inte har notisen därför att de öht inte hade någon butik? Vad vet jag. Gå till inlägget

UK:

"Powered by FiveTech Ltd, an ASUS Authorised Independent Reseller."

Norge: verkar inte ha en butik

Tyskland: har samma notis om att Digitalrivers butik är nedstängd

Polen:

"ACTION S.A. jest autoryzowanym dystrybutorem i sprzedawcą produktów dostępnych w naszym sklepie"

(översatt: "ACTION S.A. är en auktoriserad distributör och återförsäljare av de produkter som finns i vår butik")

Så förklaringen verkar vara en blandning av att vissa länder inte haft någon Asus-butik öht och att iaf några länder hade en annan partner som skötte butiken.