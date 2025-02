Köpråd, bärbar dator upp till ca 15.000 kr

Hej Sweclockers! Är ny här så tar gärna all hjälp jag kan få om jag missar att skriva något eller dylikt!

Jag behöver en laptop som ska funka som en "all around" laptop (plugg, spel, jobb osv). Kommer köpa den först i sommar så rabatter som finns just nu kan jag tyvärr ej ta del av.

Datorn kommer i första hand användas för plugg och jobb, inom detta ingår även Photoshop, Fusion Autodesk 360 och Davinci Resolve så ganska krävande saker. Sen vill jag gärna använda datorn för lättare spel också ex. balatro, cuphead, minecraft, men om det är möjligt så får den även klara tyngre spel som Satisfactory eller dylikt.

Den ska gärna vara lätt och relativt tunn, och inte se särskilt "gamig" ut. Vill inte komma till en föreläsningssal med en julgran till dator som låter som en jetmotor. Den får gärna ha bra batteritid, men vet att detta motsäger tunn och lätt. Men om det går hade det varit kul.

Den får gärna ha bakgrundsbelyst tagentbord och thunderbolt USB-C och ha touchscreen. Men det sistnämnda är ingen deal-breaker.

Är tacksam för all hjälp jag kan få!