Färdigbyggd dator ifrån Lenovo, behålla eller lämna tillbaka?

Hej allihopa! Jag köpte en stationär dator från Lenovo ett tag sen men funderar just nu på att lämna tillbaka den och byta då den känns lite skum... Processorn försöker jag leta upp men kan inte hitta den någonstans, verkar vara en processor som används för bärbara datorer. Jag spelar för det mesta call of duty, fortnite men vill börja spela spel som black wukong på datorn. Jag fick datorn för 20 200 kr. Känns som att jag kan bygga något bättre för det priset. Tycker ni jag borde behålla den eller lämna? Lägger in specsen så att ni förstår

Systemspecifikationer:

Processor

Trettonde generationens Intel® Core™ i7-13650HX-processor (E-kärnor upp till 3,60 GHz P-kärnor upp till 4,90 GHz)

Operating System

Windows 11 Home 64

Graphic Card

NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER 12GB GDDR6X

Memory

32 GB DDR5 - 5 600MT/s (SODIMM)(2 x 16 GB)

Storage

1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC

AC Adapter / Power Supply

500W

Pointing Device

USB Calliope-mus (svart)

Keyboard

USB, Calliope, svart - Nordiska språk

WIFI

Wi-Fi 6 2 × 2 AX & Bluetooth® 5.1 eller senare