Tänkte kolla med er om ni har koll på detta.

Jag använder Hotmail i Outlook på mobilen.

Ska jag gå in på en dator och logga in på mejlen får jag upp inlogg blockerad återställ dit lösenord.

( jag gör då nytt lösen sen kommer jag in på mejlen.)

Kommer jag sen hem och ska kolla min mejl så får jag upp inlogg är blockerad återställ lösen.

Ska jag sen kolla mejlen på mobilen så får jag upp. Din mejl är blockerad och då måste jag göra nytt lösen igen.

Så länge jag bara är inne på mobilens mejl utan att logga in och ut på olika ställen så funkar det.

Skrev med Microsoft men fattar inte deras svar.

Någon här som haft samma problem?

Bifogar deras mejl.