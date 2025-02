Tekniska problem hos Nordnet – sidan och appen är nere

Skrivet av cheben: Undrar om det är någon som fibblade till cacheing. Steam gjorde det för några år sedan så inloggade fick se fel kunds konto. Cachen skickade glatt senast "gällade" sida till alla som ville se huvudsidan tills den blev för gammal och prompt cacheade nästa kund som besökte sidan. Gå till inlägget

Skulle tro att det är något liknande här, med exakt noll insyn hos Nordnet. Samma sak drabbade Klarna för något år sedan och även då var cachen felkonfad.

Som det gamla djungelordspråket lyder: "There are only two hard things in computer science; naming, cache invalidation, and off by one errors"