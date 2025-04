Windows 95:s startljud blir kulturkanon i USA

"Det är det amerikanska Kongressbiblioteket som har placerat Windows 95-startljudet i en särskild samling kallad National Recording Registry"

Verkar inte gå att direktlänka.

Men om man går till

https://newsroom.loc.gov/news/national-recording-registry-ind...

Sen under "DOWNLOAD MEDIA"

Klickar på AUDIO

Klickar på +20 fönstret

Så kommer man till en lista på 25 ljudfiler, där Windows 95 ljudet är denna:

Microsoft Reboot Chime (Remastered) by Brian Eno and David Mounder (1995)

Där finns möjlighet att spela upp ljudet direkt eller välja DOWNLOAD FILE.