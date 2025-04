Asus börjar sälja NUC med Arrow Lake

Verkar väl vara en ganska potent NUC.

Men iGPU är väl baserad på Arc Alchemist och inte Battlemage ?

Intel säger att Core™ Ultra 7 Processor 265H har Intel® Arc™ 140T GPU

Notebookcheck säger

Intel Arc 140T is the iGPU used in the Intel Arrow Lake H/HX processor series. It is based on the Xe+ architecture (and not the newer Xe2 architecture that e.g. the Arc Graphics 140V in Lunar Lake uses).

Om jag skulle köpa en Intel baserad dator så skulle jag helst vilja ha något Xe2 baserat eller nyare.

Åtminstone om jag skulle köpa nytt.

Begagnat till bra pris så får man vara lite mindre kräsen.