Asus PRIME Z790-A WIFI och drivrutiner

Ja Windows installerar oftast allt nödvändigt. En del saker kommer med windows vid installation, medans det mesta andra laddas ner automatiskt efter att du ansluter datorn till Internet första gången.

Det kan ändå finnas en poäng i att ladda ner och installera dem från Asus pga. att de med Windows inte alltid är de mest uppdaterade. Däremot inget du behöver ifall du har alla funktioner du vill ha (eg. trådlöst fungerar m.m).

Lite som du tänker, du kan ladda ner det som du tänker du har användning av. Det enda under Chipset som egentligen är viktigt är just "Chipset driver". Du kan ju ladda när allt, inget som direkt stjälper, men tänk på att vissa av dem är appar, inte drivrutiner, eg. Intel Serial IO Software för att just uppdatera drivrutinerna automatiskt (är man som mig dock avskyr man sådana appar och uppdaterar hellre manuellt när det behövs). Flera av de du listat är upprepningar, troligen bara andra versioner.

VGA drivers är för integrerade grafiken på processorn.

Intel Rapid Storage Technology Driver (under SATA) är inte heller något som vanligtvist behövs vid normal användning, bara vid användning av eg. Raid eller VMD. Men igen, inget som skulle störa.

TL:DR, du behöver inte installera något ifall du inte saknar någon funktion (eller har problem) och du behöver absolut inte installera allt. Men inget att vara rädd för och installerar du någon dum app kan du avinstallera det efter.