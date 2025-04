Smarta knappar till smarta lampor!

Hej!

Jag har lite alexa-led-lampor och de är ju nuförtiden väldigt billiga, även med färg. Det är ju ganska fräckt också ibland med IFTTT att programmera att det blir blått om det ska regna dagen efter eller liknande men samtidigt är det inget jag egentligen vill betala för så jag har ganska få sådana.

Nu till frågan! Vad finns det för någorlunda prisvärda smarta knappar som man kan programmera till alexa, tapo etc etc som är enkla o bra? Jag ser några som är ganska snygga och batteridrivna för ca 500 sek men sen ska man betala 1300 sek för en hub. I mitt fall är det ganska begränsad användning främst i vardagsrummet med lite olika mysbelysning och eftersom det är något så enkelt tycker jag att det borde vara mycket billigare än så. T ex så köpte jag en Tuya smart alarm 2pack (ingen hub som behövs) som kostade ca 200 kr som alltså ger en signal om någon öppnar dörren. Detta skulle i teorin kunna funka för att tända och släcka men det känns inte särskilt rent, jag föredrar en eller två knappar. Och eftersom jag bor i en hyresrätt vill jag inte ha någon som kräver någon typ av installation. Tacksam för tips!

Random relaterat Tips: Det kanske inte är intressant för alla men på tal om lampor och ljus så kan jag tipsa om att använda alexa med en smartlampa på kontoret för att påminna om olika tider t ex så börjar min lampa bli orange när det börjar bli sent och sen börjar det blinka rött när det är väldigt sent som en påminnelse att det är dags att lägga sig i tid. Jag har även en blå lampa mellan 19:00 och 22:00 på tisdagar och torsdagar när det är tänkt att jag ska jobba koncentrerat med en viss grej. Det funkar ju såklart endast om man följer dessa grejer men ibland kan det vara bra att påminna sig själv när man tappar bort tiden.