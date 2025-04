3d skrivare ender felkalibrerad.

Har en ender 3 v2 med en BL touch kopia med en marlin firmware med några år på nacken.

Hade stora problem med bed-leveling, där den slutade köra kalibreringen då den inte tyckte home funkade.

Misstänkte det var nån setting som hängde kvar trots jag rensade allt.

Installerade en nyare firmware, senaste för BLT / UBL

https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/wiki/3D-BLTouch

När jag nu gör en kablibrering och printar blir resultatet att den skriver ut långt ovanför bädden, ungefär det avstånd min z-probe kablibering står på (dvs nästan 2mm). Om jag gör en omkalibrering får jag helt andra värden. Det känns som om det på nåt sätt blir "kalibrering på kalibrering" - man tycker allt borde nollas när man gör en bed leveling.

När jag gör en M48 med tio punkter visar den nedan

Analysis of the Z-Probe Repeatability Test Results:

Mean: 0.032250 mm

Minimum Z: 0.015 mm

Maximum Z: 0.065 mm

Range: 0.050 mm

Standard Deviation (Sigma): 0.013344 mm

Frågan är om det är nåt annat än probningen som är fel? Det blir såpass mycket fel att jag inte heller tror det är nåt glapp, utan jag undrar om jag gör fel i hur jag kalibrerar eller det är nån setting som är fel. Eller att G-koden i Cura är tokig. Finns det nåt sätt att börja på blankt papper med kalibrering och settings som man vet är bullet proof?