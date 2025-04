Mac mini M2 kan inte hitta extern SSD

Har en Mac mini M2 (2023) som inte längre kan hitta en av mina externa SSD-diskar som är inkopplade. Har testat byta sladd, kopplat in i annan port etc. Har även testat att koppla in den i frugans MacBook Pro och då funkar det. Fattar verkligen inte vad som är knas.

Dock har jag märkt att vid flera tillfällen då jag väckt datorn ur vila så kommer en varningsruta upp som säger att hårddisken matats ut fel. Läst runt lite forum och det verkar som att flera har varit med om detta. Kan detta vara en orsak?

Efter lite tips ställde jag in att datorn inte ska gå ner i vila alls om skärmen släcks för att undvika denna varningsruta och för att inte skada hårddisken. Något lurt är det.

Hade det varit som så att alla mina 3 externa SSD-diskar inte hade hittats hade det varit logiskt, nu är det bara 1 av 3 som strular. Hjälp