PTS granskar operatörer – kan bryta mot regler

Skrivet av Daemon: Kanske inget PTS kan säga något kring, men hade gärna sett att de satte P för random prishöjningar i fibernäten också! :'( Gå till inlägget

Dekan säga något (precis som jag gjorde nu). Problem är att ingen myndighet vill uttala sig i frågan för att de alltid vill täcka upp sin...ja ni vet...det grisen har bakom honom...

Om de uttalar sig så är det alltid plattityder som "Det är ett civilrättsligt ärende, som myndighet..." bla bla bla...

Skrivet av MinscS2: Vad menar du, "random prishöjningar"?

Du menar att "nu gör dom ditt internet ä-n-n-u b-ä-t-t-r-e (men måste "tyvärr" justera priset lite)". Gå till inlägget

Ursäkter för att mjölka tutten lila på konsumenten...

Skrivet av dlq84: Låter som planekonomi, det brukar aldrig funka. Däremot borde PTS jobba för att öka konkurrensen, och på så sätt få ner priserna. Gå till inlägget

DET borde PTS ägna sig åt, öka konkurrenskraften och stävja (i den mån det existerar) illegal telekommunikationshandel (som Telia och Belarus back in the days)...

Skrivet av perost: Bindningstid är fortfarande en grej, det här handlar om vad som händer efter att bindningstiden gått ut och abonnemanget automatiskt förnyas. Gå till inlägget

You are right 👉 PTS vill kolla upp vad som händer 👐 👀 efter bindningstiden d.v.s. att operatörena arbitrary [på svenska?] förlänger bindningstider på abonnemanget. Många villkor säger ofta att "kunden måste höra av sig själv för att abonnemanget inte ska förlängas med 24 månader till (de undviker ordet" automatiskt")...

Skrivet av {SWEC}Rool82: Som sagt, det är den automatiska förlängningen som det är på tal om.

Om du ringer in själv efter ditt år är slut, och ber lite snällt så får du säkert förlänga ett år till. Gå till inlägget

You are well right.

Skrivet av {SWEC}Rool82: Ne, han menar per minut. Var rätt dyrt att ringa med mobilen för 25-30 år sedan Gå till inlägget

You are right as well.

Man fick sälja en njure varje halvtimme bara för att 📎 kunna ringa 🤙 hem 🏡 😃 och tala om att man inte kunde komma hem idag eftersom mopeden dog. XD