rx 7800 xt
sapphire 7900 xtx nitro
dnslele
Medlem
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Swegatron
Medlem ★
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g0pp3
Medlem
●
Visa signatur
Lian Li Lancool 207 | ASUS ROG Strix 1200W Platinum | ASUS ROG Crosshair X870E Hero| Ryzen 7 9800x3d | G.Skill 32GB 6400MHz CL30 Trident Z5 Royal Silver | ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC | Corsair Nautilus 360 RS ARGB | WD Black SN850X 2TB | Dell 27" Alienware AW2725DF OLED QHD 360 Hz
g0pp3
Medlem
●
Visa signatur
Lian Li Lancool 207 | ASUS ROG Strix 1200W Platinum | ASUS ROG Crosshair X870E Hero| Ryzen 7 9800x3d | G.Skill 32GB 6400MHz CL30 Trident Z5 Royal Silver | ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC | Corsair Nautilus 360 RS ARGB | WD Black SN850X 2TB | Dell 27" Alienware AW2725DF OLED QHD 360 Hz