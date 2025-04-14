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sapphire 7900 xtx nitro

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sapphire 7900 xtx nitro

från 2023.
inget konstigt.
bra temperaturer runt om

bud från 6000:-
skickas

lägg inget bud om du inte tänker köpa.
tack

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rx 7800 xt

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6000 + frakt

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7000kr

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7500 + frakt

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Lian Li Lancool 207 | ASUS ROG Strix 1200W Platinum | ASUS ROG Crosshair X870E Hero| Ryzen 7 9800x3d | G.Skill 32GB 6400MHz CL30 Trident Z5 Royal Silver | ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC | Corsair Nautilus 360 RS ARGB | WD Black SN850X 2TB | Dell 27" Alienware AW2725DF OLED QHD 360 Hz

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Skrivet av g0pp3:

7500 + frakt

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Ändrar till 7200 + frakt.

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Lian Li Lancool 207 | ASUS ROG Strix 1200W Platinum | ASUS ROG Crosshair X870E Hero| Ryzen 7 9800x3d | G.Skill 32GB 6400MHz CL30 Trident Z5 Royal Silver | ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC | Corsair Nautilus 360 RS ARGB | WD Black SN850X 2TB | Dell 27" Alienware AW2725DF OLED QHD 360 Hz

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