Problem att spela filer öppnade i "gammal session"

#!/bin/bash # Log output for debugging LOGFILE="/tmp/sshfs_startup.log" echo "$(date): Starting SSHFS mounts" >> "$LOGFILE" # Wait for network to be available (ping the server) until ping -c 1 node304 > /dev/null 2>&1; do echo "$(date): Waiting for network..." >> "$LOGFILE" sleep 1 done echo "$(date): Network is up" >> "$LOGFILE" # Ensure mount points exist mkdir -p /mnt/node304/disks mkdir -p /mnt/node304/home # Mount the remote directories with verbose output sshfs basse@node304:/mnt /mnt/node304/disks -o idmap=user,ServerAliveInterval=15,reconnect -o verbose >> "$LOGFILE" 2>&1 if [ $? -eq 0 ]; then echo "$(date): Mounted /mnt/node304/disks successfully" >> "$LOGFILE" else echo "$(date): Failed to mount /mnt/node304/disks" >> "$LOGFILE" fi sshfs basse@node304:/home/basse /mnt/node304/home -o idmap=user,ServerAliveInterval=15,reconnect -o verbose >> "$LOGFILE" 2>&1 if [ $? -eq 0 ]; then echo "$(date): Mounted /mnt/node304/home successfully" >> "$LOGFILE" else echo "$(date): Failed to mount /mnt/node304/home" >> "$LOGFILE" fi echo "$(date): Script completed" >> "$LOGFILE"