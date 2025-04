Nytt monsterbygge – men får SJUK ögontrötthet? Vad händer ens?!

Skrivet av Ch|CkeN: Men alltså… jag har också börjat fundera på om jag håller på att tappa det helt. Det är så orimligt att en dator – eller en ny dator av alla saker – skulle påverka hur jag mår fysiskt. Man börjar ju undra om man blivit sinnesjuk på riktigt. Det är nästan som att hjärnan bara bestämt sig för att hitta ett mönster, oavsett om det finns nåt. P.S. Sörberge representing ❤️🤍 Gå till inlägget

Tänk inte för mycket på det är mitt råd, det "är" Vi är biologiskt utvecklade med ett sjukt starkt sånt sinne, men i vårt moderna samhälle med så sjukt mycket "brus" i form av allt som händer kring oss, all information vi kan ta in etc. och inga direkta livsfaror som vi enkelt kan parera (inga vargar som ligger på lur och vi kan finna spillning på som förvarning exempelvis) så går ju det där sinnet i spinn och söker av allt, konstant.

Du är inte galen, det är inget i datorn som spökar, det är bara pollenskiten eller något annat i miljön så här års.

Minns när jag pluggade för några år sedan och sådär på vårkanten fick såna sjuka problem med svidande ögon, kände mig liksom TRÖTT i huvudet fast inte mentalt... satt och funderade skitlänge på vad det kunde vara, sena nätter? Problem med alla böcker och texter jag läste? Det tog ett par veckor innan jag "... Oh!" och köpte allergimedicin. Vips var ju det till 90% löst

Skrivet av Ch|CkeN: Vad är Windows ClearType?

Det är Windows system för text-"smoothing", du kan gå in på Start-menyn och skriva in "ClearType" för att få upp deras guide i hur du kan välja hur det skall hanteras efter vilken text du tycker är enklast att läsa, kanske kan ge skillnad. Men ja, du har ju samma på iPaden. Gå och köp en rejäl laddning pollenmedicin, lite ögondroppar och låt skärmarna vila så gott du kan i en vecka så lär du märka fin skillnad sen

Torr luft hemma kanske också nu? Väderomslag och allt det.