Webbcertifikatens livslängd ska förkortas kraftigt

Skrivet av hultron: Vi har kört https://www.win-acme.com i något år, hur smidigt som helst Gå till inlägget

Hm, provade det nu men gick inte hur smidigt som helst.

Ersatte faktiskt host med [host], går att köra en nslookup mot den host som den klagar på så vet inte vad problemet är. Får googla lite.

{"type":"urn:ietf:params:acme:error:dns","detail":"DNS problem: NXDOMAIN looking up A for [host] - check that a DNS record exists for this domain; DNS problem: NXDOMAIN looking up AAAA for [host] - check that a DNS record exists for this domain","status":400,"instance":null}

Men det är väl lite av min erfarenhet när det kommer till saker man hör är supersmidiga - oftast lyckas jag ändå stöta på problem.

Edit: Provade på en annan webserver, där kraschar bara win-acme så fort man försöker skapa cert.

("WinHttpException"): "Error 12175 calling WINHTTP_CALLBACK_STATUS_REQUEST_ERROR, 'A security error occurred'."

Wrapped in "HttpRequestException": "An error occurred while sending the request."

Så nä, inte supersmidigt för en annan.