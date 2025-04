Laptop med 16GB ram

Hej!

Jag har tänkt att köpa mig en bärbar dator, var först inne på begagnad men vågar inte riktigt pga garanti etc ... Så det får nog bli en ny.

Jag har främst tänkt att ha den till självstudier (kurser på courses.com med inriktning på it support, nätverk etc...) Jag kommer även eventuellt koppla in en midi synth och spela in lite låtar.

Jag har ingen aning vad man ska tänka på vid köp, jag vill komma undan så billigt som möjligt men ändå inte tumma på några saker:

Minst 16gb Ram

Minst 15,6" skärm

Gärna sd-kort-läsare men inget krav

Windows 11

Gärna hyffsat framtidssäker då jag inte vill behöva köpa nytt efter 2-3 år

Just nu tycker jag allt känns ganska dyrt på datorfronten, brukar det komma några reor så här framåt sommaren?

Är det runt 6000kr dessa dator brukar ligga på som minimum?

Mvh

Hobbitar