Vilken psu ska jag välja? Snälla hjälp mig!

personligen hade jag skippat Thermaltake gillar inte företaget och de verkar ha väldigt varierande kvalitet. Inte att förväxla med Thermalright som är helt ok iaf när det kommer till kylare.

Thermaltake känns mer som ett företag som gör kopior på andras produkter med billigare komponenter och genrellt sämre kvalitet och kvalitetskänsla.

dessa är också agg med generellt bra kvalitet.

https://www.prisjakt.nu/jamfor/produkter/13866288,13902589,77...

notera att Shift agget har kontakterna på sidan så ditt chassi måste ha ett hål i moderkortsplåten där nätagget monteras i chassit så kontakterna får plats.