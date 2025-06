Går det uppgradera minnet? HPLaptop 15-fc0024no

Memory options

2 SODIMM slots:

NOTE: Only available with AMD Ryzen 7730U and 7530U processors.

16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 × 8 GB)

12 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 × 4 GB, 1 × 8 GB)

8 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 × 4 GB)

Onboard memory options:

NOTE: Only available with AMD Ryzen 7520U, 7320U, and 7220U processors.

16 GB LPDDR5-5500 MHz RAM (onboard)

8 GB LPDDR5-5500 MHz RAM (onboard)

4 GB LPDDR5-5500 MHz RAM (onboard)