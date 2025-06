Automatisk växling av ljudenhet windows 11

Skrivet av tonii: Vad är det för hörlurar och hur ansluts dom? Frågar för att när jag slår på mina bt-lurar så kopplar Windows automatiskt över till dom. Gå till inlägget

Det är ett par Turtle Beach, som kopplas via 2.4ghz usb-"dongel" trådlöst. De har dock BT också, men ljudkvalitet och latens blir sämre (märks ganska tydligt när jag kör dem via BT till telefonen). Ska dock testa hur det beter sig när jag köra via BT till datorn när jag är hemma igen.